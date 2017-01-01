Анатолий Маховиков может стать новым бизнес-омбудсменом Пермского края Вячеслав Белов сообщил, что он останется на своей должности минимум до 19 февраля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», представитель губернатора в Заксобрании Анатолий Маховиков может стать новым уполномоченным по правам предпринимателей в Пермском крае.

Так как уполномоченных утверждают депутаты краевого парламента, губернатор должен внести кандидатуру Анатолия Маховикова на утверждение Законодательному собранию. Однако в Заксобарнии сообщили, что такой документ к ним не поступал.

В настоящий момент уполномоченным по правам предпринимателей является бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю Вячеслав Белов. Он занимает пост уполномоченного с 2014 года.

Сам Вячеслав Белов в беседе «Новым компаньоном» сказал, что в любом случае он пока остаётся на своей должности:

«Депутаты Законодательного собрания утверждают уполномоченного на пять лет, и 19 февраля 2019 года, в любом случае, мой срок истекает. А буду ли я дальше на этой должности или кто-то другой — пока неизвестно. Но могу сказать, что даже если это буду не я, то не вижу в этом ничего плохого. Варианты трудоустройства у меня будут».

С 2010 по 2014 год Анатолий Маховиков занимал пост главы администрации Перми. С 2014 года работал первым зампредом правительства. В мае 2015 года возглавил администрацию губернатора Пермского края. В конце 2016 года Анатолий Маховиков ушёл в отставку и стал советником губернатора. В начале 2017 года после отставки Виктора Басаргина новый глава региона Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова своим представителем в Законодательном собрании Пермского края.