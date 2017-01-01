Манеж «Спартак» перейдёт в муниципальную собственность в январе

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Манеж «Спартак»

В Перми завершается регистрация манежа «Спартак» как муниципальной собственности, сообщили в администрации города. Департамент имущественных отношений мэрии заключил договор купли-продажи объекта.

Планируется, что процедура передачи завершится в январе. Как сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов, в дальлнейшем спорткомплекс ждут обследование и капитальный ремонт.

Напомним, что в начале декабря прошли торги по продаже спортивного манежа «Спартак». На конкурс поступила единственная заявка от департамента имущественных отношений.

Одним из основных условий конкурса было обязательство покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества легкоатлетического манежа «Спартак» в соответствии с его целевым назначением как спортивно-физкультурного объекта. Манеж предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований различного уровня. На земельный участок на улице Рабочей, 9 наложено целевое ограничение — здесь возможно только сохранение спортивного объекта.

По словам министра физической культуры и спорта Пермского края Владимира Епанова, манеж планируется сделать центром лёгкой атлетики. Но, как отметил министр, о сроках воплощения этой идеи говорить пока рано

