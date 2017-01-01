В Перми может появиться мультипликационная студия

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Кадр из мультфильма «Капризка»

В Перми задумались о создании анимационной студии. Инициаторы идеи считают, что отечественная анимация сейчас на подъёме. Примером тому служит популярность российского мультсериала «Маша и Медведь», считает гендиректор «Пермкино», режиссёр и продюсер Павел Печёнкин. Режиссёр вместе с аниматором Сергеем Мериновым провели переговоры о создании анимационной студии в Перми.

«Необходимость в создании такой студии чувствуется остро. В Перми и других городах много заинтересованных людей, которые готовы заниматься созданием анимационных фильмов, но сейчас для этого нет никаких условий. При этом отечественная анимация сегодня на подъёме, например, сериал «Маша и Медведь» покорил зрителей всей планеты», — отметил Печёнкин.

Напомним, сейчас киноконцерн «Пермкино» совместно с «Мастерской Павла Лунгина» и командой художников под руководством Сергея Меринова работают над мультфильмом «Капризка», сценарий которого написан по сказочной повести пермского писателя Владимира Воробьёва. Работа над проектом, который поддержало краевое правительство, началась в 2014 году. В мае 2018 года его представили на Каннском кинорынке — деловой площадке Каннского кинофестиваля. Первый эпизод сериала был представлен пермскому зрителю этой осенью. Сейчас авторы мультсериала работают над созданием ещё четырёх эпизодов.

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