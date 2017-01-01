Все работы по «Перми Великой» обещают завершить за месяц «Если это позволят сделать правоохранительные органы»

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Здание футбольного манежа «Пермь Великая»

Фото: Дмитрий Енцов

Футбольный манеж «Пермь Великая» может начать работу в ближайшие месяцы. На пресс-конференции, посвящённой итогам работы министерства спорта и физкультуры Прикамья, глава ведомства Владимир Епанов сообщил, что все дополнительные работы по манежу, которые не позволяли ввести его в эксплуатацию, должны быть закончены за январь 2019 года.

«Все дополнительные работы мы планируем завершить в течение месяца. Но при условии, что это позволят сделать правоохранительные органы», — отметил министр.

Чиновник подчеркнул, что даже если работы будут завершены, это не означает, что манеж начнёт работу незамедлительно.

Напомним, в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве манежа. Из-за этого была изъята техдокументация.

В минспорта подчёркивают, что недоработки связаны с укреплением несущих конструкций бытового, а не спортивного корпуса.

«Пермь Великую» начали возводить ещё летом 2015 года. Строительство планировалось завершить в ноябре 2016 года. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых половина — средства федерального бюджета, вторая половина— краевого.

Манеж фактически был построен в 2017 году, но сроки открытия многократно переносились из-за обнаружения недочётов. В частности, Пожнадзор предъявлял претензии к недоработкам в области пожарной безопасности, затем предъявлены претензии к несущим конструкциям.