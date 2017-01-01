В «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс поощрят добросовестных клиентов Энергетики вновь запустили акцию «В новый год — без долгов!». Благодаря ей рассчитаться за коммунальные услуги можно не уплачивая пени

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В разгаре традиционная акция теплоэнергетиков «В новый год — без долгов!». В ней принимают участие жители, оплачивающие отопление и горячее водоснабжение напрямую поставщикам энергоресурса. По условиям акции за выполнение своих обязательств по оплате услуг теплоснабжения жители получают возможность принять участие в розыгрыше подарков. Ещё один бонус — всем погасившим долги прошлых лет будут списаны пени. А злостным должникам, наоборот, могут отключить горячую воду.

«В новый год — без долгов!» — это стимулирующая акция для клиентов, которая проводится в пермских филиалах «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» ежегодно начиная с ноября. Она позволит энергетикам поощрить добросовестных клиентов, которые своевременно оплачивают квитанции за отопление и горячее водоснабжение. Кроме того, это прекрасная возможность для должников выполнить свои обязательства и погасить задолженность за теплоресурсы.

Участниками акции могут стать клиенты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, оплачивающие услуги теплоснабжения по квитанциям, выставленным ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Для этого необходимо погасить задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения; а также оплатить в декабре две квитанции — за ноябрь и декабрь.

Благодаря участию в акции житель разгружает самый «праздничный» месяц — январь, ведь следующая квитанция на оплату отопления и горячего водоснабжения поступит уже в феврале. Во-вторых, есть и дополнительные бонусы: при погашении всей задолженности клиенты освобождаются от уплаты пени, а это может быть солидная сумма.

Помните: злостные неплательщики могут столкнуться с массой проблем. Против них выдвигаются судебные иски; накладывается арест на имущество — автомобильный транспорт и бытовую технику; с зарплатных счетов списывается сумма долга; выносится решение о запрете выезда за рубеж и (нововведение 2018 года) отключается горячая вода. Так что лучше заплатить за теплоресурсы вовремя и полностью.

Лицевые счета победителей определяются с помощью программы-генератора случайных чисел. Результаты заверяет специальная комиссия в составе представителей ресурсоснабжающей компании и расчётно-кассовых центров.

Победителям дарятся сертификаты на приобретение бытовых и продуктовых товаров. Как правило, в акции часто побеждают пенсионеры — самые дисциплинированные плательщики.

Акция «В новый год — без долгов!» продлится до 31 декабря 2018 года.

До этой даты можно пополнять лицевые счета, которые потом будут участвовать в розыгрыше призов. В расчётно-кассовых центрах, банкоматах и отделениях банков платежи принимаются по 29 декабря включительно, через онлайн-сервисы — по 31 декабря включительно.

Подведение итогов акции, а также награждение победителей пройдут в начале следующего года. Списки победителей в формате «лицевой счёт-город-улица-дом» будут опубликованы в печатных СМИ и на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» www.perm.esplus.ru. Каждому победителю направляется заказное письмо с информацией о времени проведения церемонии награждения. Очень важно при оплате услуг теплоснабжения актуализировать контактные данные — сотовый и домашний телефоны. Это поможет организаторам акции быстрее сообщить Вам важную информацию об участии в розыгрыше подарков.

Торжественные церемонии вручения призов проводятся в городах проживания абонентов: для клиентов ООО «Пермская сетевая компания» — в Перми, Пермского филиала «Т Плюс» — в Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» — в Березниках, ООО «Инвестспецпром» — в Чайковском.

В 2017 году в акции «В новый год — без долгов!» приняли участие более 100 тысяч плательщиков. В этом году ожидается, что это число станет ещё больше.

В 2017 году были определены 88 победителей, среди которых — 59 пермяков. Все они получили сертификаты на приобретение бытовых и продуктовых товаров. Восемь жителей краевой столицы были награждены за наибольшие авансы платежей за тепло, сделанные в период акции.

Победители акции «В новый год — без долгов!» 2017 года:

Александр Новосёлов, машинист электровоза, победитель акции «В новый год — без долгов!» 2017 года, город Пермь:

— У людей, конечно, бывает всякое, например, потратили уже на что-то деньги. Но я считаю, что уж лучше отказать себе в мелочи, чем быть должником. Поэтому мы были очень рады, что победили. Сразу же начали проверять в интернете, правда это или нет. Я сверил на сайте номер своего лицевого счёта, адрес и понял, что действительно выиграл. В этом году тоже обязательно буду участвовать!

Надежда Аристова, пенсионерка, победитель акции «В новый год — без долгов!» 2017 года, город Пермь:

— Для меня очень важно планирование средств. Поэтому, как только я получаю пенсию, сразу же плачу по счетам. А иначе, если хотя бы на месяц задержишь, придётся отдавать гораздо больше. Думаю, в новый год нужно идти без долгов. До этого никогда ничего не выигрывала, поэтому была рада получить поощрение за авансовый платёж за тепло и горячую воду.

Марина Шайхуллина, сотрудник АО «ОДК-Стар», победитель акции «В новый год — без долгов!» 2017 года, город Пермь:

— Победа для меня была сюрпризом. Я не знала про акцию «В новый год — без долгов!». Но в декабре пришла квитанция, где было написано, что если заплатить за отопление и горячую воду до конца года, то можно участвовать. Я заплатила, а потом, неожиданно для меня, мне пришло извещение, что я стала победителем. В этом году обязательно снова буду участвовать!

Подробную информацию о проведении акции «В новый год — без долгов!» можно узнать в офисах Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми: ул. Сибирская, д. 67, ул. Адмирала Ушакова, д. 32, или по телефонам +7 (342) 243-67-20, +7 (342) 243-68-38.

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