Прокуратура требует прекратить полномочия двух депутатов Губахинской гордумы

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Суд обязал Губахинскую городскую думу принять решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, предоставивших недостоверные сведения о своих доходах за 2017 год. С таким требованием выступила городская прокуратура. Информацию о допущенных депутатами нарушениях выявили в результате проверки контрольно-надзорного органа.

Суть нарушения выразилась в том, что депутаты не указали сведения о недвижимости, находящиеся в собственности, а также доходы от иной оплачиваемой деятельности. Ввиду этого прокуратура внесла в думу представление о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении их полномочий. Однако дума отказалась это делать.

В связи с этим прокуратурой города в Губахинский городской суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия городского парламента и обязании его устранить нарушения закона — прекратить полномочия депутатов досрочно.