Экс-министр сельского хозяйства Прикамья отсудил 80 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование

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Иван Огородов

Фото: Тенториум

Ленинский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Ивана Огородова. Он просил суд о выплате со стороны государства 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, но судья назначил ему компенсацию 80 тыс. руб.

Напомним, Огородова задержали сотрудники ФСБ 3 марта 2017 года, когда он отводил свою дочь в школу, на следующий день он был отпущен. Против него возбудили уголовное дело по статье о растрате и хищении в крупном размере — его подозревали в пособничестве при растрате субсидии на сумму 18,6 млн руб., предоставленной в 2015 году ООО «Птицефабрика «Менделеевская». Дело было прекращено в апреле 2018 года.

Как сообщает РБК, супруга Ивана Огородова рассказала на судебном заседании, что наличие уголовного дела препятствовало трудоустройству её мужа. Он смог трудоустроиться осенью 2017 года на должность инженера в лесной отрасли. По её словам, из-за этого семейный доход уменьшился в шесть раз.