В праздники в районах Перми будут работать дежурные телефоны по вопросам обращения с ТКО

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Фото: Константин Долгановский

Об этом на оперативном штабе по ЖКХ, проведённом главой Перми Дмитрием Самойловым 27 декабря, сообщил руководитель регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев.

По его словам, в новогодние каникулы будет работать многоканальный дежурный телефон 7 (342) 236-90-55 для быстрого реагирования. Информация о наличии ТКО будет в оперативном режиме направляться компании-возчику для устранения.В каждом районе и департаменте ЖКХ с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны.

Телефоны:

Дзержинский район — 233-14-80;

Индустриальный район — 227-92-20;

Кировский район — 282-80-01;

Ленинский район — 212-07-17;

Мотовилихинский район — 260-48-59;

Орджоникидзевский район — 263-46-80;

Свердловский район— 241-27-85;

Новые Ляды — 295-85-75;

Департамент ЖКХ — 212-63-79 с 09:00 до 18:00.

На официальном сайте регоператора в разделе «Деятельность» размещены типовые договоры для работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Юрлица и индивидуальные предприниматели могут заполнить договор и отправить заявку на почту zayavka@te.permkrai.ru. Для жителей многоквартирных домов и частного сектора заключение договора не обязательно, услуга предоставляется на условиях публичной оферты. Договор будет опубликован на сайте, а оплата квитанции является подтверждением реализации договора. Информацию о тарифе можно узнать на сайте Региональной службы по тарифам Пермского края.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае становится отдельной услугой. Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов будет единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор — ПКГУП «Теплоэнерго».