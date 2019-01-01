Регоператор по обращению с ТКО предложил публичную оферту физическим и юридическим лицам

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Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго» на основании соглашения с Региональной службой по тарифам Пермского края от 2 ноября 2018 года является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края, оказывает весь спектр услуг, связанных с обращением твёрдых коммунальных отходов, в том числе накопление, сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение.

Коммунальная услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края будет предоставляться потребителям с 01.01.2019 года.

Настоящий документ представляет собой официальное предложение ПКГУП «Теплоэнерго» заключить договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с физическими и юридическими лицами на условиях, изложенных в типовой форме договора. Типовая форма договора размещена на официальном сайте ПКГУП «Теплоэнерго» — www.pkgyp-te.ru, а также опубликована в официальном Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края.

Настоящее предложение, согласно статье 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной офертой.

Срок действия настоящей оферты ограничен сроком присвоения статуса регионального оператора и составляет 10 лет.

Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет и/или другими способами оповещения и действует до момента отзыва оферты ПКГУП «Теплоэнерго».