«Единая Россия» предлагает индексировать пенсии пенсионерам-опекунам

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Партия «Единая Россия» предлагает индексировать пенсии пенсионерам-опекунам. Об этом заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме на встрече с Владимиром Путиным. Также парламентарий обсудил с главой государства проблему доступности качественных отечественных лекарств.

Депутат обратил внимание главы государства на сложившуюся проблему: согласно действующему законодательству, люди, которые берут детей на воспитание, получают вознаграждение от государства как приёмные родители, то есть фактически считаются работающими, даже если они пенсионеры. При этом, как работающим, индексация их страховой пенсии по старости не производится. По мнению Сергея Неверова, это несправедливо, особенно учитывая тот факт, что вознаграждение от государства, которое получают опекуны, невелико. Бывает, это всего три-четыре тысячи, уточнил депутат.

«У неработающих пенсионеров в следующем году размер индексации составит в среднем 1000 руб. То есть пенсионеры, ставшие приёмными родителями, лишаются значительной прибавки к своим доходам», — обратил внимание главы государства Неверов и попросил Владимира Путина дать поручение правительству проработать этот вопрос. Он заверил, что депутаты также «готовы подключиться к его решению».

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»