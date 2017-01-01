Неизвестный перечислил благотворительному фонду «Берегиня» 1 млн руб.
Новый год ещё не наступил, но новогодние чудеса уже происходят. Сегодня неизвестный мужчина перечислил на счета пермского благотворительного фонда «Берегиня» 1 млн руб. Это одна из самых крупных сумм, которую фонд получал за время своей работы.
Предоставленные средства позволят полностью обеспечить нужды и оказать адресную помощь четырём маленьким подопечным фонда, страдающим тяжёлыми заболеваниями.
Благотворительный фонд «Берегиня» и люди, неравнодушные к судьбе его подопечных, выражают искреннюю признательность благодетелю.
Татьяна Голубаева, директор Фонда «Берегиня»
— Для нас миллион щедрости — это, прежде всего, история про доверие и желание помогать. Наши дети даже под Новый год давно живут, не разделяя праздник или будний день. Для них главное — жить. И, благодаря, в том числе, таким волшебным случаям, мы с вами им помогаем.
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Берегиня» работает с 5 мая 2009 года для помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями, которые проживают в Перми и Пермском крае.
Главная цель фонда — скорейшее выздоровление и реабилитация детей, проходящих лечение в Пермском детском онкоцентре, а также системная помощь другим специализированным детским учреждениям (интернатам, коррекционным школам, больницам).
С помощью жертвователей и проведения благотворительных мероприятий фонд оплачивает дорогостоящие обследования, жизненно важные лекарства, билеты до клиник в других городах и реабилитационные программы.