Неизвестный перечислил благотворительному фонду «Берегиня» 1 млн руб.

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Фото: Фонд «Берегиня»

Новый год ещё не наступил, но новогодние чудеса уже происходят. Сегодня неизвестный мужчина перечислил на счета пермского благотворительного фонда «Берегиня» 1 млн руб. Это одна из самых крупных сумм, которую фонд получал за время своей работы.

Предоставленные средства позволят полностью обеспечить нужды и оказать адресную помощь четырём маленьким подопечным фонда, страдающим тяжёлыми заболеваниями.

Благотворительный фонд «Берегиня» и люди, неравнодушные к судьбе его подопечных, выражают искреннюю признательность благодетелю.

Татьяна Голубаева, директор Фонда «Берегиня»

— Для нас миллион щедрости — это, прежде всего, история про доверие и желание помогать. Наши дети даже под Новый год давно живут, не разделяя праздник или будний день. Для них главное — жить. И, благодаря, в том числе, таким волшебным случаям, мы с вами им помогаем.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Берегиня» работает с 5 мая 2009 года для помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями, которые проживают в Перми и Пермском крае.

Главная цель фонда — скорейшее выздоровление и реабилитация детей, проходящих лечение в Пермском детском онкоцентре, а также системная помощь другим специализированным детским учреждениям (интернатам, коррекционным школам, больницам).

С помощью жертвователей и проведения благотворительных мероприятий фонд оплачивает дорогостоящие обследования, жизненно важные лекарства, билеты до клиник в других городах и реабилитационные программы.