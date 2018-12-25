Средства дольщиков ЖК «Доминант» будут защищены Государственным компенсационным фондом

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Фото: пресс-служба компании

25 декабря в России официально начали действовать новые правила возведения многоквартирного жилья. В этот день Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…»*.

В частности, отменяется страхование ответственности застройщика перед дольщиками. Этот механизм работал с 2014 года и оказался неэффективным. Были случаи, когда страховая компания банкротилась вместе с девелопером и обязательства перед дольщиками оставались невыполненными. Сейчас введены два других, более надёжных способа защиты средств граждан.

Первый — отчисления в Государственный компенсационный фонд. Как это работает? Покупатель квартиры заключает с застройщиком договор участия в долевом строительстве (ДДУ). 1,2% от цены договора девелопер обязан отчислить в Государственный компенсационный фонд. Только после этого он может подать ДДУ на регистрацию в Росреестр. Задача фонда — выплатить возмещения гражданам, если застройщик не сможет выполнить свои обязательства по ДДУ.

Второй способ защиты средств дольщиков — хранение денежных средств на счетах эскроу в банке. В этом случае девелопер возводит дом за счёт кредитных средств. Только после сдачи жилья в эксплуатацию деньги со счёта эскроу поступают на счёт застройщика. С 1 июля 2019 года этот механизм будет обязательным, а пока компании могут использовать его по желанию.

В связи с этими изменениями законодательства «Талан» принял решение защищать средства покупателей квартир в строящемся ЖК «Доминант» с помощью отчислений в Государственный компенсационный фонд.

*Федеральный закон №478-ФЗ от 25.12.2018 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5». Проектная декларация на сайте доминант-талан.рф

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»