Росавиация выдала разрешение на полёты из Перми в Стамбул и ещё в шесть городов

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Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуск на полёты из Перми по нескольким маршрутам, в том числе в Стамбул, Анталью и Ташкент. Приказ подписан руководителем Росавиации Александром Нерадько 26 декабря.

В частности, выданы допуски авиакомпании «Северный ветер» на маршрут Пермь — Тбилиси два раза в неделю, Пермь — Душанбе два раза в неделю, Пермь — Худжанд два раза в неделю, Пермь — Ташкент два раза в неделю; авиакомпании «Победа» на маршрут Пермь — Батуми четыре раза в неделю, Пермь — Стамбул четыре раза в неделю; авиакомпании «Азурэйр» на маршруты Пермь — Бургас три раза в неделю, Пермь — Анталья четыре раза в неделю; авиакомпании «Ижавиа» на маршрут Пермь — Ташкент два раза в неделю.

Напомним, ранее в декабре Росавиация также одобрила допуск авиакомпании «ЮВТ Аэро» на полёты по маршруту Пермь — Ереван трижды в неделю.

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