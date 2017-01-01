В Перми появится сквер имени художника Александра Жунёва

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Александр Жунёв

В следующем году в центре Перми появится сквер, названный в честь известного пермского стрит-арт-художника Александра Жунёва.

Предварительно определено место — около краевого центра развития творчества детей и юношества «Муравейник», расположенного на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Пушкина.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, инициатором выступила вдова художника. Министерство эту идею поддержало. Жунёв часто сотрудничал с минобром по разным проектам, в частности в рамках форума «Иволга». Кроме того, участок, где расположен центр развития творчества детей и юношества, находится в краевой собственности.

Но точное место сквера пока не определено. Скорее всего, он разместиться во внутреннем дворе «Муравейника», где для этого уложат плитку, сделают прогулочные дорожки. Альтернативный вариант — пространство вдоль парадной части «Муравейника» на Комсомольском проспекте, где сейчас размещена одна из работ Жунёва — светящийся медведь.

В пресс-службе отметили, что предварительные работы по обустройству начнутся весной 2019 года. Пока сквер будет неофициальным, но минобр не исключает, что в следующем году организует официальную процедуру образования сквера через Совет по топонимике.

Напомним, Александр Жунёв ушёл из жизни 10 августа 2018 года в возрасте 34 лет.