Глава МЧС назвал предварительную версию пожара в шахте «Уралкалия»

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Фото: МЧС России по Пермскому краю

Предварительной версией причины пожара в шахте «Уралкалия» на руднике СКРУ-3 является возгорание стройматериалов. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зинчев в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова передаёт РИА Новости.

«Версии есть. Говорить о них пока рано, но полагаем, что это возгорание строительных материалов, там проходили ремонтные работы», — сообщил Зинчев.

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты «Уралкалия» СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной стало возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Спасти их не удалось, они погибли.

СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек). Позднее дело было передано в Центральный аппарат СК. Глава СК России Александр Бастрыкин взял его расследование на личный контроль.