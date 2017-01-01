Пермская филармония проведёт серию новогодних представлений для учащихся младших классов

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Фото: Пермская краевая филармония

Новый год — праздник волшебный… Время радостных встреч и подарков, ожидания сюрпризов, веселья и музыки.

Пермская краевая филармония приглашает учащихся 1—4-х классов на новогодние ёлки в Органный концертный зал. В музыкальном путешествии «Новый год с Филармошей» вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами к зрителям присоединится… робот Филармоша. Именно он, загадочный обитатель Органного зала, отправится вместе с ребятами в зимнюю сказку, полную чудесных приключений...

Будет интересно и весело — с таинственными звуками органа, песнями, танцами, любимыми мультиками, интерактивными конкурсами и хороводом у ёлки!

Фото: Пермская краевая филармония

В новогоднем представлении задействованы солисты Пермской краевой филармонии, юные музыканты и творческая молодёжь Перми, детские танцевальные коллективы.

Программа включает в себя концерт-спектакль в зрительном зале и любимые праздничные игры у большой ёлки в фойе Органного зала.

Представления состоятся 28, 29, 30 декабря, 3 и 4 января в 12:00 в Органном концертном зале.

Программы для самых юных слушателей заложены и в традициях V Международного Рождественского фестиваля.

Фото: Пермская краевая филармония

23 декабря в концерте-спектакле «Новогодняя ракета вокруг света, или Король орган объявляет праздник» участвовали солисты филармонии и одарённые юные музыканты Перми.

2 января в 12:00 и в 15:00 пермский орган (солистка — Лада Лабзина, Казань) приглашает маленьких меломанов и их родителей в сказочное путешествие в компании Оле-Лукойе. Датский волшебник из сказки Андерсена (актёр Рустем Галич, США) расскажет зрителям очаровательные истории, которые зрители не только услышат, но и увидят: представление будут сопровождать рисунки на цветном песке с проекцией на большой экран (художник Ляля Явкина, Казань).

13 января в 15:00 в Органном зале оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой представит премьеру «Двенадцать месяцев» — музыкальные иллюстрации современного композитора Артёма Нижника к драматической сказке С. Маршака. Текст читает заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова (Пермский ТЮЗ).

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии

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