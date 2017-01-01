На Усольском комбинате «ЕвроХима» подвели итоги года и наградили лучших

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Фото: пресс-служба предприятия

Первый этап строительства Усольского калийного комбината АО МХК «ЕвроХим» успешно завершён. Об этом на ежегодном собрании с участием руководства и сотрудников предприятия, состоявшемся 24 декабря, сообщил генеральный директор МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Общий объём инвестиций в строительство первого этапа Усольского калийного комбината, по словам топ-менеджера предприятия, составил 112 млрд руб.

«В числовом выражении это 240 тыс. т калия хлористого, который получен в текущем году в режиме пусконаладочных работ, в том числе 45 тыс. т гранулированного продукта. Реализация 1-го этапа строительства проекта Усольского калийного комбината — отличный результат и большое достижение нашей компании и всей российской промышленности», — отметил Игорь Нечаев.

Исполнительный директор Усольского калийного комбината Николай Дембовский также поблагодарил коллектив за слаженную работу и достигнутые результаты: «Впереди много работы по запуску объектов в эксплуатацию. В следующем году мы планируем официально запустить комбинат».

Основная задача, которая стоит перед руководством Усольского калийного комбината в 2019 году, — вывести предприятие на проектную мощность, обеспечив выпуск 1 млн т готовой продукции, и закончить второй этап строительства УКК. К 2020 году комбинат должен начать работать на полную мощность.

Фото: пресс-служба предприятия

В честь завершения 1-го этапа строительства проекта Усольского калийного комбината 27 сотрудников «ЕвроХима-УКК» и «Уралремстройсервиса» были награждены корпоративными почётными грамотами и благодарностями. Также генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев объявил, что по указу Президента РФ Алексей Шеин и Павел Карпов за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу представлены к государственным наградам — медалям ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Успешное завершение первого этапа строительства УКК во многом зависело от коллектива, который работает на предприятия, подчеркнул Игорь Нечаев. Он также добавил, что «ЕвроХим» продолжит реализацию жилищной программы в Березниках и уже в 2019 году передовики производства получат первые ключи от квартир.

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников — более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК — российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 600 млрд руб. за последние 10 лет.

Источник — пресс-служба АО МХК «ЕвроХим»