Движение на Чусовском мосту могут восстановить уже 29 декабря

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, на Чусовском мосту продолжается ремонт. Вчера мостотряд №123 начал работы по устройству перекрывающего листа на левой части деформационного шва опоры №14. А сегодня, 27 декабря, работы по этой части моста завершат и переместятся на правую сторону.

Движение по левой стороне откроют полностью. На правой, напротив, введут временное ограничение движения до окончания ремонтных работ.

Согласно предварительному плану, полностью движение на мосту должны восстановить к 30 декабря. Однако, по словам гендиректора мостотряда №123 Юрия Истягина, движение могут восстановить уже 29 декабря.

Напомним, временное ограничение движения на мосту ввели в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на деформационном шве опоры №14.