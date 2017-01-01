Пермский архив открыл виртуальную выставку про жизнь и творчество Евгения Панфилова

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Евгений Панфилов

МБУ «Архив города Перми» открыло электронную выставку документов из личного фонда Евгения Панфилова.

Материалы выставки отражают основные этапы и достижения известного пермского хореографа — создание и деятельность театра пластического танца «Импульс», театра танца модерн «Эксперимент», театра «Балет Евгения Панфилова», международные гастроли, работу новаторских коллективов Евгения Панфилова «Балет толстых» и «Бойцовский клуб».

В числе представленных документов — фотографии, сценарии и афиши спектаклей, газетные публикации, личные документы, например удостоверение члена Союза театральных деятелей, автобиография на английском языке, эскизы костюмов, нарисованные самим Евгением Панфиловым, и другие материалы.

Предисловием к виртуальной выставке стала статья о Евгении Панфилове театрального критика и музыковеда Ларисы Барыкиной.

«Вживую» увидеть документы из личного фонда Евгения Панфилова можно в читальном зале МБУ «Архив города Перми» (проезд Якуба Коласа, 5, график работы: понедельник, среда с 09:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00).

Евгений Алексеевич Панфилов (1955—2002) — основатель и первый художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова». Под его руководством театр трижды становился лауреатом конкурса артистов балета «Арабеск» — в 1992, 1994 и 2002 годах. В 2001 году Евгений Панфилов был удостоен национальной театральной премии «Золотая маска».