Из правил землепользования и застройки Перми могут убрать три подзоны

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Фото: Константин Долгановский

Комиссия по землепользованию и застройке Перми 26 декабря рассмотрела вопрос об исключении трёх подзон из правил землепользования и застройки.

А именно: исключить из зон Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), Ж-1 (зона многоэтажной жилой застройки, четыре этажа и выше) и Ж-2 (зона среднеэтажной жилой застройки) подзоны А, Б и В, которые обозначают точную разрешённую этажность.

Как отметили на заседании, фактически подзон в городе не осталось и их внедрение не планируется. Таким образом, это правило устарело. Последние территории, которые относились к буквенному добавлению, были в районе ДКЖ, а из реально существующих на сегодняшний день остались только на ул. Ленской в районе жилой застройки правобережной части Перми.

Этот вопрос вызвал дискуссию среди членов комиссии. В частности, Денис Галицкий предложил не просто исключить подзоны, а заменить их цифирным значением высоты. Например, до 10 м, до 15 м и т. д. С другой стороны, отмена теоретически может дать основание владельцам территорий, подпадающих под них, обратиться в суд.

Так как предполагаемые изменения приведут и к изменениям в Генплане, то решено отправить предложение на публичные слушания и по их итогам вновь вернуться к вопросу предположительно в конце января. В случае положительного решения на этих стадиях он будет отправлен на рассмотрение городской думе.