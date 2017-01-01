PDF по полосам — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

Плюсануть
Поделиться
«Компаньон magazine» №6
Журнал в pdf (32,19 мБ)

Путь Эйсфельд. Депутат краевого Законодательного собрания — о своём научном поприще.

«Искусство — это хождение по грани». Беседа с художником Алексеем Илькаевым о смысле жизни, смерти и творчества.

Искусство победило смерть. Особое мнение искусствоведа Анны Суворовой.

«Способность взаимодействовать с мозгом напрямую выглядит заманчиво». Разговор с профессором Эдуардом Коркотяном о том, как далеко продвинулась нейробиология, как защитить себя от стресса и создать интерфейс между мозгом и компьютером.

Один раз в жизни. Впечатления Юлии Баталиной о выставке Питера Брейгеля Старшего, проходящей в венском Музее истории искусств.

Королевство тишины. Откровения Олега Есюнина, зачем он повторно отправился в Лаос.

Следи за собой. Профессиональные советы, как заботиться о своём здоровье.

Парламентские рекорды. Достижения Законодательного собрания Пермского края за 2018 год.

Твори «Всякое добро». Анонс благотворительного арт-фестиваля, организуемого в помощь подопечным детского фонда «Дедморозим».

Наедине с бесконечностью. Рецензия Марии Трокай на лучший научно-популярный фильм 2017 года «Жизнь с бактериями».

Пермь, которую построил Плеханов. Вся правда про градостроительство от его заслуженного участника.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

анонс Компаньон Magazine