Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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Полистать

Путь Эйсфельд. Депутат краевого Законодательного собрания — о своём научном поприще.

«Искусство — это хождение по грани». Беседа с художником Алексеем Илькаевым о смысле жизни, смерти и творчества.

Искусство победило смерть. Особое мнение искусствоведа Анны Суворовой.

«Способность взаимодействовать с мозгом напрямую выглядит заманчиво». Разговор с профессором Эдуардом Коркотяном о том, как далеко продвинулась нейробиология, как защитить себя от стресса и создать интерфейс между мозгом и компьютером.

Один раз в жизни. Впечатления Юлии Баталиной о выставке Питера Брейгеля Старшего, проходящей в венском Музее истории искусств.

Королевство тишины. Откровения Олега Есюнина, зачем он повторно отправился в Лаос.

Следи за собой. Профессиональные советы, как заботиться о своём здоровье.

Парламентские рекорды. Достижения Законодательного собрания Пермского края за 2018 год.

Твори «Всякое добро». Анонс благотворительного арт-фестиваля, организуемого в помощь подопечным детского фонда «Дедморозим».

Наедине с бесконечностью. Рецензия Марии Трокай на лучший научно-популярный фильм 2017 года «Жизнь с бактериями».

Пермь, которую построил Плеханов. Вся правда про градостроительство от его заслуженного участника.

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