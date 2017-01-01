Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 28 декабря
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Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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