Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 28 декабря

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К новым победам и свершениям. Чем запомнился для пермяков уходящий 2018 год.

Пермь встречает Новый год! Горожан ждут масштабные праздничные мероприятия.

Да будет свет! «Пермэнергосбыт»: декабрьские квитанции и Новый год без долгов.

Ирина Горбунова: Уходящий год был удачным. Депутат Пермской городской думы — о важных и полезных делах 2018 года.

Пермского «Щелкунчика» увидит весь мир. «Яндекс» проведёт трансляцию главной новогодней сказки.

В театр за сказкой. Обзор театральных премьер в канун Нового года.

«Шлю свои поздравления...». Необычная история почтовых отправлений.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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