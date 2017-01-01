Дело директора ООО «Технострой», обвиняемого в хищении средств дольщиков Кизела, передано в суд

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Фото: Игорь Катаев

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Технострой», сообщили в пресс-службе ведомства. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый, возглавляя строительную организацию, занимающуюся возведением многоквартирного жилого дома по ул. Пролетарской, 43 города Кизела Пермского края, похитил денежные средства, выделяемые на переселение граждан из ветхого жилищного фонда.

В частности, бизнесмен в период с октября 2010 года по декабрь 2013 года заключал от имени общества с гражданами договоры на участие в долевом строительстве. Жильё, которое строила организация, предназначалось для граждан, проживающих в непригодных домах, пострадавших в результате ведения горных работ на шахтах Кизеловского муниципального района.

Построив половину комплекса, не намереваясь достраивать оставшуюся часть, директор похитил перечисленные районной администрацией ООО «Технострой» деньги. Он направил деньги не на цели строительства, а на счета организаций, зарегистрированных на подставных руководителей и учредителей, фактически не осуществляющих деятельность и задействованных в осуществлении незаконных банковских иопераций.

В результате 110 граждан не получили причитающиеся им жилые помещения, ущерб составил более 77 млн руб.

Уголовное дело направлено в Кизеловский суд Пермского края для рассмотрения по существу.