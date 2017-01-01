Пенсионный фонд России заключил 15 тыс. соглашений с организациями края для защиты предпенсионеров

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Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю заключило 15 тыс. соглашений с организациями и предприятиями для защиты прав предпенсионеров — работников, которым до выхода на полноценную пенсию осталось пять и менее лет.

Как отметил управляющий регионального ОПФР Станислав Аврончук, соглашения обязывают сообщать Пенсионному фонду сведения о работниках, которые подпадают под данную категорию граждан. Учитывая это, подписанные документы называются договорами «об информационном взаимодействии».

По словам Аврончука, ещё с 1,5 тыс. организаций ОПФР находится в стадии переговоров. Всего планируется подписать соглашения с 50 тыс. организаций.

Он также пояснил, что с 1 января 2019 года предпенсионеры имеют право на ряд гарантий и льгот. В частности, работодатель обязан предоставлять работнику раз в год два дня выходных с сохранением зарплаты для прохождения диспансеризации.

Напомним, в результате пенсионной реформы с 1 января 2019 года в России поднимается возраст выхода на пенсию — 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Реформа будет проводиться поэтапно в течение 10 лет. В 2019 году право выхода на пенсию получают мужчины 1959 г. р. (60 лет) и женщины 1964 г. р. (55 лет), но не ранее второй половины года. Таковых в Прикамье, по оценкам ОПФР, — 20 тыс. чел.

Законодательством допускается льготный период выхода на пенсию. Например, право уйти на два года раньше предоставляется женщинам, имеющих стаж 37 лет, и мужчинам со стажем 42 года. Работникам вредного производства пенсионный возраст не будет повышен.