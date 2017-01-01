Полигон в Чернушке «разгрузят» в середине марта Власти Прикамья встретились с жителями Чернушинского района, записавшими обращение к президенту

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 26 декабря, представители власти и инициативная группа из Чернушки на площадке Общественной палаты обсудили спорные моменты касательно транспортировки мусора с юга края на Чернушинский полигон.

Ранее жители Чернушки и соседних с полигоном поселений записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. В нём они просят разобраться в ситуации и запретить возить на их полигон мусор из соседних районов Прикамья. Жители также сообщили, что в противном случае они готовы перейти к активным действиям: перекрыть дорогу и не пускать мусоровозы на полигон.

С 1 января, согласно условиям проведённого в декабре аукциона по вывозу мусора, отходы из Чайковского городского округа, Бардымского, Еловского, Куединского, Октябрьского, Осинского, Уинского и Чернушинского районов будут возить на полигоны ТБО в Чернушке и посёлке Октябрьском. При этом, как отметил член инициативной группы Алексей Елисеев, на полигон в Октябрьский повезут мусор только из Октябрьского и Уинского районов, а на полигон в Чернушке — всё остальное. По его словам, полигон в Октябрьском почти заполнен, а у полигона в Чернушке две части и обе переполнены на треть. Кроме того, Алексей Елисеев утверждает, что полигон в Чернушке соответствует современным требованиям лишь на бумаге: там не функционируют системы отвода токсичного фильтрата и нет средств контроля свалочного газа.

Замминистра ЖКХ — начальник управления ЖКХ Павел Ситкин пояснил: для того чтобы перенаправить отходы из других районов на другие полигоны, необходимо внести изменения в территориальную схему обращения с отходами в Пермском крае. При этом, чтобы внести изменений в схему, сначала надо провести общественные слушания и ряд согласований. Если этого не делать, надзорные органы могут отменить решение, принятое в интересах жителей, что грозит ещё большим затягиванием процедуры.

Согласно «дорожной карте», до конца года министерство ЖКХ объявит о начале общественных обсуждений и в течение 30 дней (до конца января) соберёт предложения по корректировке документа от всех заинтересованных сторон, в том числе — жителей Чернушки и надзорных органов. В течение двух недель министерство рассмотрит предложения и подготовит проект поправок. Повторное обсуждение и окончательная корректировка схемы будут произведены в течение ещё двух недель. Таким образом, с середины марта мусор из других районов на полигон в Чернушке поступать не будет. Чиновник подчеркнул, что процесс корректировки схемы министерством уже запущен и обозначенные сроки являются предельно короткими для прохождения всех процедур.

Представители регионального оператора «Теплоэнерго», ссылаясь на ООО «Внешнее благоустройство» (организацию, эксплуатирующую полигон), сообщили, что полигон рассчитан на 20,5 тыс. тонн и существует возможность его расширения до 168 тонн. Глава Чернушинского района Михаил Шестаков заявил, что в 2019 году район собирается подготовить проект по созданию третьей очереди полигона. Предполагается, что её объёмов хватит на 6—7 лет, если туда будут свозить мусор только из Чернушинского района. Стоимость проекта составит ориентировочно 2,5—3 млн руб., деньги выделят из бюджета района. На само строительство понадобится 20—25 млн руб.

По словам главы района, третью очередь полигона собираются запустить только в 2020 году, поэтому внести изменения в терсхему нужно как можно скорее. «Два месяца наш полигон ещё сможет принимать отходы из других районов, и ещё год — только из Чернушинского. Но если к нам будут возить отходы с юга края три месяца и больше, то нам самим придётся возить мусор в Чайковский», — добавил он.

Также жители беспокоились, что организация, с которой заключили контракт на вывозку мусора, не будет доезжать до полигона, а станет сваливать мусор прямо на дорогу. Однако заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников подчеркнул, что к компаниям, которые будут вывозить мусор, предъявляются очень высокие требования. В частности, каждая машина должна быть оборудована системой GPS/ГЛОНАСС и видеокамерами, фиксирующими работу кузова. Это позволит полноценно контролировать работу транспортных средств в онлайн-режиме: его маршрут, реальный объём собираемых отходов и их доставку на полигон. Если перевозчик не довезёт мусор до полигона, его оштрафуют. Если же эти нарушения будут совершаться систематически, то с подрядчиком просто разорвут контракт.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с твёрдыми коммунальными отходами в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов будет единый региональный оператор — ПКГУП «Теплоэнерго».