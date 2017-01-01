Движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закроют следующей осенью

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Фото: Константин Долгановский

Движение поездов между станциями Пермь I и Пермь II закроют осенью 2019 года. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ответ Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) на обращение председателя общественной организации «За права многодетных Пермского края» Ларисы Елтышевой.

Эту информацию подтвердили в краевом минтрансе. Как сообщили «Новому компаньону», в ведомстве изначально планировалось закрыть движение на участке в декабре 2018 года. Однако, в связи с необходимостью синхронизации этого процесса с работами по проектированию и строительству трамвайной линии между транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Пермь II» и ТПУ «Мотовилиха» (с использованием существующих ж/д путей), проектирования этих ТПУ, планирования финансовых ресурсов и сохранения технологии транспортного обслуживания, участок закроют лишь следующей осенью.

Напомним, в планах краевых властей — создание культурно-исторического кластера на месте завода им. Шпагина в районе Перми I и ликвидация железнодорожной ветки горнозаводского направления на набережной. На месте железной дороги планируется запустить трамвайное движение. Планы по демонтажу железной дороги не раз подвергались критике со стороны местных жителей, пользующихся городской электричкой. Чтобы облегчить им переходный процесс, в декабре между станциями Пермь I и Пермь II начал курсировать автобус.