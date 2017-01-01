С 1 января средняя прибавка к пенсии в Пермском крае составит 992 руб.

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Фото: propfr.ru

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что в среднем составит 992 руб. Об этом сообщил управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук.

«В Прикамье пенсии будут проиндексированы у более чем 750 тыс. человек. У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Сумма зависит от стажа, заработка, страховых взносов, количества пенсионных коэффициентов Таким образом, максимальный средний размер увеличения будет в Ленинском районе Перми — 1083 руб., минимальный — в Чердынском районе — 859 руб.», — отметил глава регионального представительства Пенсионного фонда.

Например, если пенсия гражданина составляет ежемесячно 6 тыс. руб., то сумма прибавки составит 423 руб., если составляет 25 тыс. руб, то к ней добавится 1762 руб. Сейчас средний размер пенсии в Прикамье составляет 13 336 руб. За весь 2018 год расходы на выплаты пенсий в регионе составят 141 млрд руб.

Станислав Аврончук, управляющий отделением ПФР по Пермскому краю:

— На пенсии и социальные пособия жителей края в январе Пенсионным фондом будет направлено 12,9 млрд руб., в том числе на выплату страховой пенсии — 10,7 млрд руб., из них на индексацию страховых пенсий — 600 млн руб».

Кроме того, с января прибавка ждёт неработающих пенсионеров из сельской местности. А именно тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, но исключительно на производстве (выполнявшие административные функции, например, бухгалтеры, юристы и т. д., в это числе не попадают), ждёт фиксированная прибавка на 25%. Она не индексируется и составит 1333 руб. 50 коп. По оценке Аврончука, это затронет более 11 тыс. пенсионеров.

В 2019 году в Прикамье на пенсию выйдут 20 тыс. человек.

Январская проиндексированная пенсия поступит на счета уже 28—29 декабря (для тех, кто получает в банках с 1-го по 8-е число каждого месяца). Те, кому пенсию приносят домой, будут получат первые выплаты с 3 января.