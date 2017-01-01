В Прикамье начались выплаты пенсий детям горняков, погибших в шахте «Уралкалия» Сумма выплаты зависит от стажа и заработка погибшего родителя

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

В Пермском крае начаты выплаты пенсий «в связи с потерей кормильца» детям горняков, погибших в результате пожара в строящемся стволе шахты «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске.

Как сообщил управляющий отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук, всего такие выплаты полагаются восьмерым детям пяти погибших работников. Все они проживали на территории Прикамья.

Он уточнил, что один из детей уже получал пенсию по инвалидности, пятерым детям уже назначены выплаты, и ещё по двум детям Пенсионный фонд ждёт заявления в ближайшие дни.

«Выплаты начаты с сегодняшнего дня. По двум детям начнутся сразу же после получения соответствующего заявления», — уточнил Аврончук.

По его словам, родители ребёнка, который получал пенсию по инвалидности, отказались от пенсии «в связи с потерей кормильца», так как она меньше, чем та, которую он уже получает.

Сумма выплат не будет фиксированной, а будет зависеть от стажа и заработка погибшего родителя. Минимальная сумма — 8503 руб. в месяц.

Кроме того, семьи погибших имеют право на получение пенсионных накоплений, отчисления по которым происходили на счета погибших рабочих. Но по законодательству эти выплаты могут быть только спустя шесть месяцев после утраты.

Всего у девятерых погибших горняков остались 13 детей. Восемь из них проживают в Прикамье. Пенсии остальным детям должны быть назначены пенсионными фондами соответствующих субъектов РФ.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты «Уралкалия» СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Спасти их не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Компенсации семьям погибших составят порядка 6 млн руб.