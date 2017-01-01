Три города Прикамья могут остаться без системы мониторинга воздуха В бюджете не нашлось денег на содержание пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы в Чайковском, Лысьве и Краснокамске

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Фото: Общероссийский народный фронт

В Пермском крае планируется закрыть сразу три пункта наблюдения за загрязнением атмосферы, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Без системы мониторинга рискуют остаться три города — Чайковский, Лысьва и Краснокамск. Всего наблюдение за загрязнением атмосферы осуществляется в семи крупнейших городах края. Помимо названных, это Пермь, Березники, Соликамск и Губаха.

Средства на содержание пунктов мониторинга в Чайковском, Лысьве и Краснокамске не заложены в следующем году в бюджет региона. Что касается федерального бюджета, наблюдение финансируется только для городов с населением от 100 тыс. человек. По данным Росгидромета, годовые затраты на проведение исследований в этих городах составляют менее 2 млн руб.

Как отмечают эксперты, три указанных города испытывают высокую антропогенную нагрузку. По информации природоохранной прокуратуры, в этих городах расположены 19 объектов первой категории опасности, ещё на шести объектах используются хлор и аммиак.

Из ежегодного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края» за 2017 г., составленного региональным минприроды, следует, что ситуация в городах неидеальна. В Краснокамске индекс загрязнения атмосферы характеризуется как повышенный: фиксируется превышение допустимой концентрации фенола почти в два раза. В Лысьве и Чайковском — более благополучная ситуация, но и здесь были выявлены многочисленные случаи превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ (74 и 28 случаев соответственно).

В ОНФ подчёркивают, что существующая система мониторинга состояния воздуха недостаточна для такого индустриального региона, как Пермский край, и необходимо её расширение, а не сужение.

«Мы, наоборот, предлагаем создавать новые посты, современные и автоматизированные. Два миллиона в год — не такая уж и большая сумма для бюджета края, чтобы лишить три промышленных города вообще информации о качестве воздуха», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Пермском крае Дмитрий Андреев.

Более того, при прекращении исследований потребуются дополнительные затраты на их демонтаж и утилизацию, при этом в последующем их будет очень сложно восстановить.

В ближайшее время представители общественной организации направят свои предложения по данной проблеме в правительство региона.