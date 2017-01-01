На эспланаде открылся главный ледовый каток города Он будет работать в новогоднюю ночь

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Фото: Администрация Перми

В Перми на эспланаде между ул. Попова и Борчанинова вечером 25 декабря начал работу главный городской каток столицы Прикамья. Он состоит из двух зон: большой площадки и детской зоны, общая площадь катка — порядка 3 тыс. кв. м.

Около катка работают прокат и пункт заточки лезвий коньков, камера хранения и комната обогрева.

Выход на лёд со своими коньками — бесплатно. Прокат коньков обойдётся в 200—250 руб./час. Камера хранения — 50 руб./день.

График работы катка: будние дни — с 12:00 до 22:00; выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Каток будет работать в новогоднюю ночь.

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