На эспланаде открылся главный ледовый каток города
Он будет работать в новогоднюю ночь
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В Перми на эспланаде между ул. Попова и Борчанинова вечером 25 декабря начал работу главный городской каток столицы Прикамья. Он состоит из двух зон: большой площадки и детской зоны, общая площадь катка — порядка 3 тыс. кв. м.
Около катка работают прокат и пункт заточки лезвий коньков, камера хранения и комната обогрева.
Выход на лёд со своими коньками — бесплатно. Прокат коньков обойдётся в 200—250 руб./час. Камера хранения — 50 руб./день.
График работы катка: будние дни — с 12:00 до 22:00; выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Каток будет работать в новогоднюю ночь.
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