До конца года в крае расселят 20,8 тыс. кв. м аварийного жилья

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в министерстве строительства Пермского края, по состоянию на 1 декабря расселено порядка 15 тыс. кв. м аварийного жилья из 20,8 тыс. кв. м, запланированных на этот год.

Таким образом, до конца текущего года будет расселено ещё порядка 5 тыс. кв. м — в этот срок все необходимые для этого мероприятия будут завершены. По этим площадям идёт оформление документов.

Михаил Сюткин, вице-премьер правительства Пермского края, министр строительства и архитектуры:

— При разработке новой программы расселения мы поставили перед собой задачу исключить те ошибки, которые были допущены при её реализации в период с 2013 по 2017 год. В частности, это касается предоставления жилья низкого качества, точечного расселения аварийного жилья, а также отсутствия контроля за предоставлением участков, высвободившихся в ходе расселения.

Как рассказал министр, новую региональную программу было решено осуществлять на принципах комплексности освобождения территории от аварийного жилья. Результатом реализации такого подхода должно стать обеспечение жильём граждан и вовлечение в оборот земельных участков, занятых аварийным жильём. Планируется, что за три года реализации программы будут освобождены земельные участки для нового строительства общей площадью более 14 га. По предварительным данным органов местного самоуправления, данные участки могут быть реализованы за 1 млрд руб., что позволит дополнительно расселить почти 24 тыс. кв. м.

С 2019 года правительство РФ планирует возобновление финансирования региональных программ по ликвидации аварийного жилья за счёт средств федерального бюджета, что позволит значительно увеличить объёмы расселения аварийных домов.

В 2019—2021 годах из краевого бюджета на реализацию программы планируется направить 2,9 млрд руб., почти по 1 млрд ежегодно.