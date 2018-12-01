На «Новогоднем маршруте» оборудуют шесть зон, где можно будет согреться

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Власти Перми договорились с представителями бизнеса о создании шести зон обогрева для жителей города, которые разместятся на протяжении «Новогоднего маршрута».

В этих зонах любой желающий сможет согреться, зайти в туалет, родителям будет предоставлена возможность напоить детей до 14 лет бесплатным чаем. Такой формат будет использован в нашем городе впервые и станет экспериментом как для его организаторов, так и для бизнеса, сообщили в мэрии.

Среди мест, куда можно будет зайти, — кафе «Марья» (ул. Ленина, 70б), фестивальный дом на эспланаде, кафе «Софья» (ул. Борчанинова, 5а), кафе «Вкусно есть» (Комсомольский проспект, 15в), «Пирожковая» (ул. Куйбышева, 31), гастропаб Freshmix (Комсомольский проспект, 7). Эти зоны будут обозначены специальными стикерами и указателями.

Планируется, что в таком формате заведения будут работать до 14 января. Расписание их работы здесь. При этом организаторы обращают внимание на необходимость соблюдать правила пребывания и поведения, действующие в заведениях.

Напомним, «Новогодний маршрут» начинается с площади у Театра-Театра и заканчивается Театральным сквером. В маршрут вошли улица Ленина, Комсомольский проспект, Соборная площадь. На всём его протяжении работает яркая праздничная иллюминация.

Зоны обогрева начнут свою работу в один день с открытием главного городского ледового городка — 30 декабря.