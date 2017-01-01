РСТ утвердила тариф на вывоз ТКО для «Теплоэнерго»

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Фото: Игорь Катаев

Региональная служба по тарифам Пермского края утвердила тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов (бытового мусора) для единого оператора ПКГУП «Теплоэнерго» в размере 3840 руб. за тонну. Информацию об этом приводит пресс-служба ведомства.

Тариф начнёт действовать с 1 января 2019 года, а первые «платёжки» жители получат в феврале.

Ежемесячная плата для жителей будет определяться исходя из нормативов накопления мусора, также утверждённых Региональной службой по тарифам. Для многоквартирных домов норматив составляет 10,6 кг на 1 кв. м в год. Для индивидуальных жилых домов норматив — 224 кг на одного проживающего в год. Таким образом, при площади квартиры в 50 кв. м сумма ежемесячного платежа составит около 169 руб. В частном секторе ежемесячный платёж с одного проживающего составит около 71,6 руб.

Для дополнительной социальной поддержки граждан, имеющих право на льготы, и прежде всего для многодетных семей, в 2019 году «Теплоэнерго» будет выставлять квитанции не более чем двум проживающим в частном доме. Таким образом, максимальный месячный платёж одного домовладения составит порядка 143 руб.

Как отмечают в РСТ, в среднем увеличение коммунальных платежей в регионе не превысит 4%, при этом значительно повысится качество услуг. Жители и раньше платили за вывоз мусора, но в составе содержания жилого фонда. Вопрос заключался в том, что управляющие компании и ТСЖ были вынуждены оплачивать по остаточному принципу, в результате чего образовывались долги и задержки с вывозом мусора.

С 1 января вывоз мусора будет осуществляться регулярно, жители получат возможность контролировать эту услугу. В 2019 году перед отраслью стоят несколько основных задач, среди них — корректировка территориальной схемы и устранение несанкционированных свалок в лесах. Это позволит в целом «оздоровить» отрасль и сделать край более экологичным.