Новый СПИК позволит пермскому производству мороженного стать одним из крупнейших в стране

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Фото: Ирина Молокотина

В Перми состоялось подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) между правительством Пермского края и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и управляющий акционер «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов​, сообщили в краевом правительстве.

СПИК предусматривает создание современной фабрики по производству мороженого на производственной площадке «Пермский хладокомбинат «Созвездие». Он стал уже девятым, реализуемым в регионе, и первым — в пищевой промышленности.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Компания «МИЛКОМ», холдинг «КОМОС ГРУПП» не только реанимируют производственную площадку пермского хладокомбината, они создают одно из крупнейших в России производств мороженого. Это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона, — обозначил губернатор. — Действия со стороны бизнеса и органов власти должны быть взаимными. Край, со своей стороны, готов создавать комфортные условия для реализации инвестпроектов. Специальный инвестиционный контракт — инструмент адресной поддержки. И мы видим, что он востребован бизнесом.

По словам управляющего акционера «КОМОС ГРУПП» Андрея Шутова, за время реализации проекта, до 2025 года, ОАО «МИЛКОМ» создаст более 370 рабочих мест и выйдёт на проектную мощность в 9,1 тыс. тонн мороженного в год. Таким образом, общая годовая мощность предприятия составит почти 69 тыс. тонн мороженного.

Предполагается, что это позволит ПХК «Созвездие» стать единственным крупным производителем мороженого в Пермском крае, продукция которого будет отвечать международным стандартам качества ISO и безопасности производства продукции ХАССП (НАСРР).

В рамках реализации проекта ОАО «МИЛКОМ» намерено приобрести производственные объекты незавершенного строительства, объекты инфраструктуры и оборудование, осуществить строительно-монтажные работы, монтаж нового и модернизацию имеющегося технологического оборудования, возвести новый объект — пункт приемки и хранения молока.

Стоимость создания фабрики составит более 1,8 млрд руб. Из них 876 млн руб.— собственные средства ОАО «МИЛКОМ» и более 1 млрд руб. заёмных средств. Общий объем инвестиций холдинга в агропромышленный комплекс с 2005 года составляет 23 млрд руб. Выручка от реализации продукции за период действия контракта составит почти 11 млрд руб.

В течение срока действия контракта Правительство Пермского края предоставит налоговые льготы в отношении ПХК «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» в качестве стимулирующей меры. Налоговая ставка на прибыль составит 13,5%; на имущественный комплекс хладокомбината, созданный в рамках проекта, налог начисляться не будет. Также правительство Прикамья гарантирует неизменность предоставляемых мер стимулирования и условий реализации инвестиционного проекта в течение срока действия контракта с учетом норм действующего законодательства.

ОАО «МИЛКОМ» входит в субхолдинг «Переработка молока» под управлением ООО «КОМОС ГРУПП» и включает в себя четыре производственные площадки в Удмуртской Республике, ООО «Казанский молочный комбинат» в Татарстане и производственную площадку Пермский хладокомбинат «Созвездие» в г. Перми. По итогам 2017 года ОАО «МИЛКОМ» переработало более 414 тыс. тонн молока-сырья.