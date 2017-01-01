Гордума Перми рассмотрит проект поправок в Генпалан на территорию площадью почти 40 га

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В Пермскую городскую думу внесён проект изменений в Генплан за подписью главы города по смене зонирования нескольких участков в Кировском районе на ул. Калинина. Проект размещён на сайте городской думы.

По нему предлагается сменить зонирование для четырёх участков, расположенных сейчас в зонах экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП), сельскохозяйственного использования (ТСП-СХ), на промышленно-торговую зону (ТСП-ПТ) и общественно-деловую зону (ТСП-ОД).

Общая площадь участков составляет почти 40 га.

Эту территорию краевые власти рассматривают в качестве возможной для появления индустриального парка.