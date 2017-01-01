«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» объявил XV конкурс для журналистов «Чёрное золото Прикамья»

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Фото: пресс-служба предприятия

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» начинает сбор заявок районных СМИ на XV конкурс «Чёрное золото Прикамья». В новом году мероприятие даст старт череде событий, посвящённых 90-летию пермской нефти и открытию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

Юбилейный конкурс «Чёрное золото Прикамья» среди районных средств массовой информации на лучшее освещение деятельности нефтяников, итоги которого будут объявлены 14 февраля, откроет цикл праздничных мероприятий, посвящённых году 90-летия пермской нефти и открытию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Церемония награждения будет совмещена с подведением итогов ещё одного престижного профессионального конкурса — ежегодной премии имени А. П. Гайдара, которая вручается региональной организацией Союза журналистов России.

«Впервые мы разделили церемонии вручения селенитовых медведей конкурса социальных и культурных проектов и победителей «Чёрного золота», чтобы начать новый год с праздника тех, кто всегда с «лукойловцами» в самой гуще событий. Новый формат юбилейного конкурса предусматривает мастер-классы от профессионалов медиаиндустрии, дискуссии и открытый диалог за круглым столом с руководством пермского «ЛУКОЙЛа», а также культурную программу», — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алёна Булатецкая.

Материалы о работе нефтяников в регионе, вышедшие в 2018 году, принимаются до 18 января 2019 года. Публикации в газетах, интернет-изданиях и телесюжеты, присланные со всего Пермского края, эксперты оценят в трёх традиционных номинациях: «Лучшая редакция районной газеты», «Лучшая редакция районной телекомпании», «Лучший журналист», а также одной новой — «Доброволец года».

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»