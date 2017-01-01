В пермских школах и детсадах нашли нарушения на 266 млн руб. КСП Перми проверила, как учреждения образования распоряжаются своим имуществом

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Фото: Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата опубликовала результаты проверки соблюдения законодательства в части распоряжения, использования и учёта муниципального имущества, закреплённого за учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации Перми. Проверке подверглись гимназия №7, лицей №9, СОШ «Мастерград», школы №№2, 3, 6, 12, 14, 16, 49, 60, 94, 96, 114, 140, дошкольное образовательное учреждение «ЭКОСАД», детские сады №№69, 161, 175, 400, а также сам департамент образования.

По итогам проверки, во-первых, КСП пришла к выводу, что формирование Реестра муниципального имущества и перечней недвижимого, особо ценного и иного движимого имущества производится с нарушением требований законодательства всеми участниками процесса — департаментом имущественных отношений, департаментом образования, выполняющим функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений, и муниципальными учреждениями. При этом в отчёте Контрольно-счётной палаты сказано, что нарушения носят системный характер и могут привести к утрате муниципального имущества.

Во-вторых, к утрате муниципальной собственности может привести то, что департамент образования долго не выдаёт решение об отнесении имущества к особо ценному движимому имуществу. Это также искажает информацию об объёме активов, которым учреждение может распоряжаться самостоятельно, и приводит к избыточным расходам бюджета в части содержания особо ценного движимого имущества, сданного в аренду.

В-третьих, за учреждениями образования на праве оперативного управления закреплены здания, находящиеся в аварийном состоянии или не используемые для оказания образовательных услуг. По оценке КСП, это привело к избыточным расходам бюджета Перми на сумму не менее 8,1 млн руб. В частности, КСП обнаружила, что «ЭКОСАД» сдаёт в аренду 73,5% своих помещений в корпусе по адресу Казахская, 56. При этом арендатор (частная гимназия им М. И. Пинаевой) использует эти помещения уже 15 лет, поэтому аудиторы пришли к выводу, что дошкольное учреждение в них не нуждается. В то же время если бы детский сад использовал эти площади сам, а не сдавал в аренду, то услуги дошкольного образования в Перми дополнительно смогли бы получить не менее 200 детей.

В-четвёртых, зачастую учреждения образования и арендаторы не соблюдают условия договоров аренды. И из-за того, что учреждения не предъявляют неустойку за нарушение условий договора, они недополучили около 1,4 млн руб.

В итоге объём выявленных КСП Перми нарушений составил 266,4 млн руб. Из них 118,3 млн руб. — это нарушения при учёте и распоряжении имуществом, 128,8 млн.руб. — нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и формирования бухгалтерской отчётности, и 17,7 млн руб. — избыточные и неэффективные расходы бюджета Перми.

По результатам контрольного мероприятия КСП разработала рекомендации администрации города. Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен главе города, в Пермскую городскую думу, прокуратуру и УФАС.