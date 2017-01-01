На площадке «Протона» будут производить узлы и агрегаты для железнодорожного транспорта

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Фото: пресс-служба предприятия

АО «НПО» Энергомаш» заключило стратегическое соглашение о партнёрстве с ООО «Локотех», крупнейшей российской компанией в области железнодорожного машиностроения.

Ввиду этого в планах компании — организовать на площадке ПАО «Протон-ПМ» (входит в структуру АО «НПО» Энергомаш») центр по производству и испытанию узлов и агрегатов железнодорожной техники, развивать кооперацию и совместные проекты в сфере машиностроения. «Протону» предстоит освоить производство и организовать испытания турбокомпрессоров, топливной аппаратуры дизелей и других изделий.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, компетенция «Протона» в области жидкостных ракетных двигателей, внедрённое современное оборудование позволяют сегодня изготавливать высокотехнологичную продукцию для различных отраслей промышленности. Чтобы диверсифицировать производство, ПАО «Протон-ПМ» прорабатывает заказы в интересах ОАО «Российские железные дороги», компаний нефтегазового и химического комплекса Прикамья, таких как «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ» и «Сибур-Химпром».

Игорь Арбузов, генеральный директор АО «НПО Энергомаш»:

— Мы стремимся к тому, чтобы космические технологии внедрялись в производство продукции гражданского назначения и придавали ей новые потребительские свойства. Соглашение с группой компаний «Локотех» призвано повысить экономическую эффективность предприятий ракетного двигателестроения, увеличить объёмы диверсификации, а также организовать изготовление агрегатов для железнодорожного транспорта на территории России.

НПО «Энергомаш» — ведущая компания в мире по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. НПО «Энергомаш» обладает уникальным рядом ЖРД с диапазоном тяг от 60 до 1000 тс, которые могут соответствовать потребностям разработчиков ракет-носителей различных классов. Основано в 1929 году.

ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения АО «НПО «Энергомаш») — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей и является координатором программы развития кластера ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный».

ООО «Локотех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом «ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и др. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.