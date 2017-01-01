Прямой эфир главы Перми переносится на 27 декабря

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщили в мэрии, в связи с прямой трансляцией заседания палат Федерального собрания Российской Федерации на телеканале «Россия-24» прямой эфир главы Перми Дмитрия Самойлова переносится на четверг, 27 декабря. Время остаётся прежнее — с 19:10 до 20:00.

Напомним, что изначально планировалось, что он пройдёт сегодня. Сообщается, что в рамках эфира глава города подведёт итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы городских властей и обозначит планы на 2019 год.

Жители смогут обратиться к главе города и задать свои вопросы в прямом эфире по телефону 210-60-00.