На участке трассы Пермь — Екатеринбург разрешат разгоняться до 110 км/ч

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Водителям в Пермском крае разрешат разгоняться до 110 км/час. Как сообщают «Известия», ограничительные изменения сейчас готовят в Росавтодоре. В Федеральном дорожном агентстве считают, что данная мера будет способствовать снижению аварийности. «После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — отметили в ведомстве.

Новый скоростной режим будет действовать лишь на некоторых участках федеральной трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург). По информации РБК, это отрезок трассы 33-й—47-й км.

В Упрдор «Прикамье» изданию пояснили, что новый скоростной режим на этом участке дороги будет введён весной 2019 года. Зимой будет действовать существующее ограничение — до 90 км/ч. Изменения скоростного режима также коснутся трассы М-9 «Балтия» Псковской области. А на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва — Санкт-Петербург водителям будет разрешено разгоняться до 130 км/ч.

Сейчас новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД.