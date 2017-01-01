Новый бассейн на Сысольской разрешили ввести в эксплуатацию

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Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, получено разрешение на ввод в эксплуатацию бассейна по улице Сысольской, 10/5. Сейчас там завершены все строительно-монтажные работы. Открытие бассейна запланировано на начало следующего года.

Площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м. Там размещены плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составляет 25 на 11 м.

Бассейн будет работать без выходных, по семидневному графику с 7:00 до 23:00. Также будут открыты отделения плавания и тяжёлой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. Набор детей в группы отделения «Плавание» спортивной школы будет производиться с семи лет, на основании результатов сдачи контрольных тестов. О сроках и месте проведения вступительных испытаний будет объявлено заранее на сайте учреждения.

В мэрии подчёркивают: в бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретён мобильный подъёмник, сделаны пандусы и поручни для удобства передвижения.

Напомним, в Перми после 20-летнего перерыва возобновилось строительство бассейнов. Кроме объекта в Кировском районе к открытию готовится также бассейн в Дзержинском районе, на улице Транспортной,7.

В конце октября глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что уже определены места строительства двух новых бассейнов в городе. Планируется, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе — в микрорайоне Вышка-2, и в Дзержинском районе — на Парковом