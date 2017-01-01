У Ростехнадзора нет замечаний по мерам, принятым для ликвидации аварии на СКРУ-3

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Комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) приступила к расследованию причин аварии в стволе шахты «Уралкалия» СКРУ-3.

В понедельник состоялась встреча возглавляющей комиссию замруководителя Ростехнадзора Светланы Родионовой с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. В ходе встречи стороны договорились усилить контроль за объектами, подобными СКРУ-3, а также выработать общие подходы по осуществлению стройнадзора в регионе.

Кроме того, Родионова сообщила, что у её ведомства нет замечаний по мерам, принятым для ликвидации аварии: срокам создания оперативного штаба, обеспеченности горно-спасательных подразделений и их действиям в той ситуации.

Она также заверила, что Ростехнадзор обеспечит расследование аварии в соответствии с требованиями закона.

«Мы изучим всю необходимую документацию по данному объекту и после экспертиз и остальных требуемых для расследования действий поминутно разберём хронологию событий, которые привели к пожару на руднике», — сказала она.

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края при производстве работ произошло задымление. В шахте в это время находились девять сотрудников подрядной организации, которые в результате пожара погибли. Позже вечером того же дня следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек).