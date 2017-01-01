Коллективный договор пермского «ЛУКОЙЛа» признали одним из лучших в России

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Фото: пресс-служба предприятия

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») заняло третье место в конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза России «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе». Награду вручили объединённой первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на пятом пленуме Российского совета профсоюза.

Главный документ, регулирующий социально-трудовые отношения пермских «лукойловцев», занял третье место. Эксперты высоко оценили реализацию программ социального партнёрства, мероприятия по охране труда, оздоровлению работников и членов их семей, поддержку молодых работников и ветеранов, а также другие направления коллективного договора.

«Эта победа — результат труда большой команды во главе с Валентином Костылевым. Фундамент этой работы основан на тесном взаимодействии профсоюзной организации и работодателя. Сегодня наш ориентир — сохранение лучших традиций, а перспектива — внесение новых предложений по совершенствованию коллективного договора. Задача остаётся неизменной — повышение качества жизни и условий труда пермских «лукойловцев», — отметил председатель ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин.

Всего на конкурсе было определено 13 победителей в различных номинациях со всей России, из них 9 — организации группы «ЛУКОЙЛ».

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»