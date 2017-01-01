В ноябре инфляция в Прикамье составила 3,1%

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Годовая инфляция на потребительском рынке Урала в ноябре составила 3,1%, по России в целом — 3,8%. Такие данные приводит Уральское главное управление Центрального банка РФ.

При этом в ноябре во всех регионах Урала уровень годовой инфляции был ниже, чем по России в целом. В Пермском крае он составил 3,1%, в Курганской области — 3,8%, в Республике Башкортостан и в Оренбургской области — 3,7%, в Свердловской области — 3,3%, в Челябинской — 3,2%. В Тюменской области инфляция была наименьшей, оставшись на том же уровне, что и в октябре, — 1,9%. Это обусловлено в основном эффектом поставок по фиксированным ценам в условиях северного завоза и субсидированием части транспортных расходов для жителей со стороны бюджетов автономных округов, входящих в состав региона.

Годовая инфляция на продовольственные товары в ноябре на Урале выросла с 1,7% до 2,5%, на непродовольственные — с 3,5% до 3,6%, а на услуги снизилась с 3,4% до 3,2%.

В ноябре наибольший вклад в ускорение инфляции, так же как и в предыдущем месяце, внесли продукты из мяса. Повышение цен на мясные продукты определялось изменением баланса спроса и предложения на рынке. Рост предложения мяса в текущем году сдерживался вспышками африканской чумы свиней и птичьего гриппа в различных регионах страны.