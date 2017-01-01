В новогоднюю ночь общественный транспорт Перми будет работать до 4:00

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта Перми, с 1 по 8 января в краевой столице изменится расписание работы общественного транспорта.

В новогоднюю ночь его работа будет продлена до 4:00.

1 января с 00:40 до 4:00 на линии будут работать автобусы №№10, 14, 20, 32, 53, 68, 77. Трамвайный маршрут №5 будет следовать сообщением «ОА «Инкар» – «Школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок», а маршрут №4 – «Микрорайон Висим» – «Станция «Пермь II».

В первые дни нового года, 1 и 2 января, на линии будет работать только половина подвижного состава. С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по воскресному графику.

За движением транспорта в режиме онлайн можно будет следить на сайте.