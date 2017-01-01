Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 25 декабря

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Красный, новогодний, переходный… Завод по производству оружия превращается в завод по производству культурного досуга.

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