Начальником управления жилищных отношений Перми назначена Ирина Чиркова

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Начальником городского управления жилищных отношений администрации Перми назначена Ирина Чиркова. Соответствующее распоряжение подписал глава Перми Дмитрий Самойлов, сообщили в мэрии города.

К своим обязанностям Ирина Чиркова приступила с 24 декабря. Ранее она занимала должность заместителя начальника управления капитального ремонта администрации Перми.

По словам чиновников, новые объёмы расселения аварийного жилья – одно из ключевых направлений в бюджетной политике города на 2019—2021 годы.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Уже в этом году администрации Перми серьёзную поддержку оказал бюджет Пермского края. С 2019 года кроме краевого софинансирования добавляется и федеральное. В последние годы администрация города инвестирует в эту сферу до 1 млрд руб., расселяя 25 тыс. кв. м аварийного жилья, примерно 2,5 тыс. человек. В планах — в ближайшую трёхлетку выйти на показатель, минимум в два раза превышающий этот уровень, поэтому к решению задачи расселения аварийного жилья требуется более системный подход, — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.