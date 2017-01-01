В торгах на замену лифтов в Прикамье победил поставщик для Кремлёвского дворца Подрядчик выполнит работы за 700,5 млн руб.

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Фонд капитального ремонта Пермского края определил победителя аукциона на оценку технического состояния, разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования в домах Пермского края.

Победителем стал Карачаровский механический завод, предложивший за контракт 700,5 млн руб.

Отметим, лифты этого завода используются не только в жилых домах, но и на уникальных объектах, таких как Государственный Кремлёвский дворец и храм Христа Спасителя (кабины изнутри облицованы натуральным мрамором).

Заявки принималась до 13 декабря. Как сообщается на сайте госзакупок, заявки на участие в аукционе прислали шесть компаний: ПАО «Карачаровский механический завод» (Москва), ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (Москва), ООО «Трансэнерго» (Нижний Новгород), ООО «Первая лифтовая компания» (Москва), ООО «Импорт-Лифт» (Сургут) и ООО «Вест» (Екатеринбург). Однако 19 декабря заявки «Импорт-Лифта» и «Веста» отклонили из-за превышения значения максимальной цены договора, установленной в документации.

Сегодня, 24 декабря, когда состоялся сам аукцион, ценовые предложения в установленный срок прислали только два участника: «Карачаровский механический завод» снизил цену на 7 млн руб., а «Первая лифтовая компания» — только на 3,5 млн.

Напомним, этот аукцион был объявлен повторно 23 ноября. Результаты предыдущего, состоявшегося в сентябре, аннулировали из-за претензий ФАС России.

В новом аукционе, по сравнению с требованиями к предыдущим торгам, количество домов, где нужно поменять лифтовое оборудование, выросло со 100 до 105, а количество устаревших лифтов выросло с 275 до 299. Из-за этого также увеличилась максимальная цена контракта — с 644,2 млн до 707,5 млн руб.