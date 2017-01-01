Стартовал пятый Рождественский фестиваль Пермской филармонии

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Камерный оркестр KREMLIN

Фото: Пермская краевая филармония

Юбилейный, V Международный Рождественский фестиваль Пермской краевой филармонии с большим успехом стартовал 21 декабря в переполненном Органном зале премьерой музыкально-литературного спектакля «Неизвестный друг» по рассказу И. Бунина в исполнении двух великолепных актрис — народной артистки РФ Ксении Раппопорт (художественное слово) и Полины Осетинской (фортепиано).

Рождественскую эстафету с энтузиазмом подхватили оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии и заслуженный артист РФ, мультиинструменталист Михаил Дзюдзе, балалайка-контрабас (Санкт-Петербург). 23 декабря пермякам представилась эксклюзивная возможность услышать игру редкого харизматика сцены в сопровождении народного оркестра под управлением Галины Токаревой, которая выступила не только генератором проекта, но и автором всех музыкальных переложений. Вместе они презентовали премьеру «Странствующий контрабас».

Продолжит рождественский марафон уникальная программа «Диалог через столетья: орган и «вязанка дров» (так с итальянского переводится слово «фагот»). Её 25 декабря представят Рудольф Церц, орган (Словения) и Александр Посикера, фагот (Москва).

В программе концерта — музыка различных стилей и эпох: Э. Нордт, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель, Л. Батлер, К. Сен-Санс, Р. Вагнер, Г. Форе, А. Пьяццолла, Э. Мориконе, Р. Церц. Благодаря разнообразию композиций, музыканты в полной мере продемонстрируют удивительные возможности музыкального диалога органа и фагота.

Семейный дуэт двух «Стейнвеев» любителям фортепианной музыки подарят 8 января отец и дочь — Евгений и Екатерина Михайловы (Казань). Тандем порадует слушателей яркой и романтической программой. Рождественский вечер будет наполнен известной музыкой Моцарта, Грига, Рахманинова и Чайковского.

Сразу две «Классики» под разными музыкальными «приправами» приглашают пермяков оценить свои программы. 30 декабря — «Классика под Новый год» — проект скрипача Родиона Замураева и ансамбля Mobilis (Москва).

Mobilis — в переводе с латыни «движущийся». Именно музыка стала для этих музыкантов главной движущей силой. С концертами ансамбль Mobilis исколесил города и страны мира, принимал участие в международных фестивалях в России, Франции, Германии, Швейцарии, Испании, Японии. И везде — неизменный успех и восторженные отзывы музыкальных критиков.

Mobilis

Фото: Пермская краевая филармония

Репертуар ансамбля охватывает все эпохи и стили классической музыки.

В программе «Классика под Новый год»» собраны самые известные произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Мусоргского, Бородина, Прокофьева и Хачатуряна. Яркое виртуозное исполнение знакомой и любимой музыки создаст праздничное настроение!

6 января — «Классика, которая улыбается вам!» — детище квартета «Страдиваленки» (STRADI VAL EN QUI) в составе фортепиано, скрипки, аккордеона и контрабаса.

«STRADIВАЛЕНКИ» — известный московский квартет, играющий в формате «кроссовер». Понятие «музыкальный кроссовер» происходит от английского сrossover, означая пересечение различных стилей и направлений в музыке. «Кроссовер» для музыкантов квартета «StradiВаленки» — это поиск новых путей к сердцу сегодняшнего слушателя. И им это удаётся, они талантливо смешивают классику и современную музыку.

Четыре музыканта объединились, чтобы создавать музыку на пересечении разных жанров и направлений, элитарного и массового искусства. Не случайно в названии коллектива соединены два, казалось бы, несовместимых слова: «Страдивари» — имя мастера, подарившего миру эталонные скрипки, и «валенки» — один из символов России.

В кавер-программе «Классика, которая улыбается вам!» слушателей приятно удивит неожиданное соседство композиторов-классиков — Баха, Вивальди, Чайковского… — с музыкой, далёкой от строгого академизма. А свежее звучание знакомых мелодий подарит радостные эмоции!

STRADIВАЛЕНКИ

Фото: Пермская краевая филармония

Неизменные участники Рождественского фестиваля — коллективы и солисты Пермской краевой филармонии.

31 декабря состоятся сразу две премьеры: «Новый год. The Best» ансамбля солистов «Хорус-квартет» и «Снова Новый год!» ансамбля солистов «Квартет «Каравай». По многолетней традиции в светлый праздник православного Рождества в исполнении Уральского государственного камерного хора филармонии прозвучит программа «Рождество Христово».

Необыкновенно красивую рождественскую программу представляют лауреаты международных конкурсов Ксения Авраменко (флейта) и Евгений Авраменко (орган) из Калининграда. В этот вечер орган будет звучать в дуэте с флейтой — инструментом, который так часто называли ангельским.

Это — причудливый коктейль из музыки эпохи барокко, романтизма и ХХ столетия, в котором узнаваемые шедевры Баха соседствуют с опусами редко исполняемого в нашей стране современного немецкого композитора, музыковеда, профессора Мюнхенской высшей школы музыки и театра Энйотта Шнейдера.

Ещё одна традиция фестиваля — программы для самых юных слушателей. В этом сезоне их вновь будет три. 23 декабря в концерте-спектакле «Новогодняя ракета вокруг света, или Король орган объявляет праздник» участвовали солисты филармонии и одарённые юные музыканты Перми.

Также пермский орган (солистка — Лада Лабзина, Казань) приглашает 2 января маленьких меломанов и их родителей в сказочное путешествие в компании Оле-Лукойе. Датский волшебник из сказки Андерсена расскажет зрителям очаровательные истории (актёр Рустем Галич, США), которые зрители не только услышат, но и увидят: представление будут сопровождать рисунки на цветном песке с проекцией на большой экран (художник Ляля Явкина, Казань).

13 января оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой представит премьеру — «Двенадцать месяцев» — музыкальные иллюстрации современного композитора Артёма Нижника к драматической сказке С. Маршака. Текст читает заслуженная артистка РФ Татьяна Жаркова (ТЮЗ).

Сергей Догадин

Фото: Пермская краевая филармония

На закрытии V Международного Рождественского фестиваля 12 января один из самых одаренных и харизматичных музыкантов своего поколения скрипач Сергей Догадин выступит в сопровождении камерного оркестра KREMLIN, основателем и художественным руководителем которого является известный скрипач и дирижёр Миша Рахлевский.

Напомним, что миссия интернационального форума — представив разнообразие жанров, объединить в одном музыкальном поле три христианских Рождества — католическое, протестантское и православное, музыку светскую и храмовую.

Идеология фестиваля проста: череда лёгких концертов, выдержанных в приподнятом настроении, соединяет европейские и русские рождественско-новогодние праздники; возникает некая единая гуманитарная среда, общее музыкальное пространство, которое лучше слов говорит о том, что культурные и в целом общечеловеческие ценности едины для разных народов и стран. Это очень добрый фестиваль, и все участвующие в нём коллективы стараются создавать для него особые праздничные программы.

Участники фестиваля — артисты из России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь), Австрии, Словении, США.

Завершит свою работу самый молодой фестиваль Пермской филармонии 13 января 2019 года.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии

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