Экс-глава Октябрьского поселения осуждён за превышение полномочий

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Чернушинский суд Пермского края признал бывшего главу Октябрьского поселения виновным в преступлении по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в краевой прокуратуре. Ему назначен судебный штраф в размере 750 тыс. руб., он также лишён права занимать должности на государственной или муниципальной службе сроком на три года.

Как установило следствие, в 2015 году экс-глава заключил муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог местного значения, не включив в него необходимые и обязательные виды работ. Зная, что работы выполнены не в полном объёме, он подписал акт приёма-передачи.

Также он дал незаконное распоряжение исполнителю муниципального контракта на добычу грунта и известняка вблизи посёлка Октябрьского для ремонта этих дорог.

Кроме того, в 2013—2014 годах в ходе реализации инвестиционного проекта по устройству участка теплотрассы в Октябрьском экс-глава городского поселения выплатил двойную сумму за одни и те же работы одной подрядной организации в рамках двух разных муниципальных контрактов. Сумма ущерба составила 2,5 млн руб.